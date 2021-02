Reflexão interna levou FC Porto a retirar tarjas de contestação

O FC Porto decidiu retirar as tarjas que continham a mensagem "Basta!" depois de uma reflexão interna que conduziu a esta decisão.





«Basta!»: Revolta do FC Porto chega às bancadas do Dragão

A autoridade policial não colocava entraves à realização do jogo com o Boavista mesmo na presença das referidas tarjas, mas os responsáveis azuis e brancos refletiram sobre este tema e decidiram retirar as tarjas.As referidas mensagens, na sequência da contestação portista às arbitragens, estavam espalhadas por diversos sectores das bancadas do Estádio do Dragão.