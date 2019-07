Reforços Saravia e Marcano realizam primeiro treino no FC Porto

Os reforços do FC Porto Renzo Saravia Iván Marcano integraram esta quinta-feira pela primeira vez os trabalhos da pré-temporada da equipa principal de futebol dos dragões, ao contrário dos lesionados Pepe e André Pereira.O lateral direito Saravia, ex-Racing, esteve ao serviço da seleção argentina na Copa América, enquanto o defesa central espanhol Marçano voltou a treinar no centro de treinos do Olival, após ter representado a Roma, de Itália, na temporada passada.No boletim clínico dos 'dragões' continua o internacional português Pepe, tendo realizado treino condicionado, assim como o avançado André Pereira, que efetuou tratamento e trabalho no ginásio.O FC Porto regressa ao trabalho sexta-feira em duas sessões, às 10:00 e 17:00.