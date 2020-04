Regresso ao Olival será a 4 de maio

O FC Porto está a pouco mais de uma semana de voltar aos trabalhos no Olival, surgindo o dia 4 de maio como data mais provável.





O regresso será feito com o máximo dos cuidados e está a ser preparado pela equipa técnica em conjunto com o departamento médico, para que nada falhe no que às condições sanitárias diz respeito. O próprio centro de treinos está a ser atualizado para a ocasião.