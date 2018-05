Depois dos festejos do título, os dragões começam a partir para férias, tendo pela frente um período de praticamente um mês e meio fora do Olival. O regresso aos trabalhos está marcado para o dia 2 de julho, altura em que arranca a preparação na pré-época.Isso não significa que até lá os jogadores estejam a descansar. Conforme revelou Sérgio Conceição e confirmou Alex Telles, todos levaram consigo um plano de preparação para as férias, de forma a que regressem em boas condições físicas.