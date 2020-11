Reinaldo Teles: bandeira do FC Porto a meia haste e centenas à espera do cortejo fúnebre

Ninguém quer perder o momento de se despedir pela última vez de Reinaldo Teles. Neste sentido, centenas de pessoas estão já junto ao Estádio do Dragão à espera do duplo momento simbólico que vai decorrer junto à casa portista.





Na Porta 1, local onde se realiza normalmente a cerimónia do hastear da bandeira, várias figuras ligadas ao clube azul e branco aguardam a chegada do carro fúnebre para depois cumprirem um minuto de silêncio em memória de Reinaldo Teles, casos de Matos Fernandes, antigo presidente da mesa da assembleia geral, e de António Oliveira.Neste local, de referir que a bandeira do FC Porto se encontra a meia haste, simbolizando o luto que o clube está a cumprir pela perda de um dirigente histórico. Já junto ao museu, local onde foi improvisado um memorial pelos Super Dragões, centenas de adeptos aguardam a passagem do cortejo.