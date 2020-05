Reinaldo Teles deverá mudar de funções

O cenário que está a ser criado em torno do futebol portista torna cada vez mais provável a mudança de funções de Reinaldo Teles. O chefe do departamento de futebol em muitos dos momentos de glória do FC Porto já não ocupava qualquer cargo na direção do clube, mantendo-se todavia como administrador da SAD.





Tendo em conta que a sua área de intervenção preferencial, o futebol, deve ficar preenchida, e face à nova dinâmica que Pinto da Costa pretende imprimir ao sector, está em cima da mesa a possibilidade de Reinaldo Teles transitar para outra sociedade do grupo FC Porto. Será uma decisão a confirmar depois do ato eleitoral no clube.