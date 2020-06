Reinaldo Teles: «Pinto da Costa fez muito por este clube»

Reinaldo Teles foi mais uma das principais figuras do universo azul e branco que se apresentou no Dragão Arena, este sábado, para exercer o direito ao voto. À entrada do pavilhão portista, o ainda administrador da SAD do FC Porto deixou rasgados elogios a Pinto da Costa e explicou ainda as razões pelas quais aposta no atual líder azul e branco.





"É um homem que fez muito por este clube. Ele já tem a idade que tem, mas está melhor do que eu", disse, entre risos.Quanto à existência de mais dois candidatos à direção, a saber José Fernando Rio e Nuno Lobo, Reinaldo Teles expressou satisfação, dizendo que esse é um sinal positivo. "É bom, é sinal de que as pessoas gostam do FC Porto. E têm esse direito. Eu aposto em Pinto da Costa e penso que vai ser difícil aparecer um presidente como ele", referiu.