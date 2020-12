Relação anulou multa a adepto que tapou rosto no jogo do 'caso Marega'

O Tribunal de Guimarães anulou a multa, aplicada pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à violência no Desporto, ao adepto do V.Guimarães que tapou o rosto com um capuz no jogo que ficou conhecido pelo 'caso Marega'. De acordo com o 'Jornal de Notícias', o juiz considerou que o ato se insere na normalidade, que "não é suficiente para o preenchimento do preceito incriminador".