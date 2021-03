Relatório do árbitro revela o que disseram Sérgio Conceição e Paulo Sérgio

Para lá de ter anunciado as multas e processos disciplinares impostos a Sérgio Conceição e Paulo Sérgio, o mapa de castigos desta semana do Conselho de Disciplina da FPF detalha ainda a troca de palavras entre os dois técnicos que levou às suas expulsões.





Tudo começou quando Sérgio Conceição se voltou para o banco contrário e gritou "Toma c..., vai para o c..., vai-te f...". Em seguida, de acordo com o relatório do árbitro, Paulo Sérgio respondeu "vai para o c... tu, vai-te f..., queres alguma coisa, é lá fora".