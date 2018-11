O FC Porto anunciou esta quinta-feira que o Relatório e Contas de 2017/18 vai ser votado pelos sócios no dia 26 de novembro, em assembleia geral.O evento está agendado para as 20h30 no Auditório do Estádio do Dragão e além da votação das contas individuais e consolidadas, haverá ainda meia-hora para serem abordados outros assuntos de interesse do clube.