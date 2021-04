Relvado ainda preocupou

A chuva intensa que caiu em Tondela durante a tarde de ontem deixou o relvado do Estádio João Cardoso com várias zonas ensopadas. As dificuldades foram diminuindo com o passar dos minutos, visto que o mau tempo deu tréguas instantes depois de a partida se iniciar, mas durante a 1ª parte, sobretudo, foram visíveis as dificuldades dos jogadores em fazerem a bola correr no relvado.

Marchesín, inclusive, viu-se obrigado a varrer, com o pé, a muita água acumulada junto da sua baliza, isto num momento em que Diogo Leite lhe atrasou uma bola. Um lance que ainda causou algum ‘frisson’.