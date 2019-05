Relvado visto ‘metro a metro’

O plantel do FC Porto não se treinou no Estádio Nacional, mas todos os elementos da comitiva estiveram no relvado do Jamor antes das conferências de imprensa de Sérgio Conceição e Herrera. Com o presidente Pinto da Costa a liderar o grupo, equipa técnica, jogadores e restante staff azul e branco estiveram cerca de 15 minutos na relva onde amanhã vão tentar vencer a Taça.

Durante esse período, Sérgio Conceição pareceu ser o mais preocupado com o estado do relvado. Claro que o treinador conhece bem o local, mas em relação à relva já não poderá dizer o mesmo. Isto porque o tapete verde foi mudado recentemente devido ao péssimo estado em que estava. Por exemplo, quando o FC Porto defrontou o Belenenses no Jamor esta época, na 2ª jornada do campeonato nacional, o tapete verde não era o atual.

O treinador chegou a inclinar-se para tocar com a mão na relva, foi palmilhando vários metros de terreno, pisando aqui e ali, e foi trocando algumas ideias com os seus adjuntos. Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes, aproximou-se por exemplo da baliza do topo sul, dispensando alguma atenção à relva na zona da marca do penálti.

Enquanto estiveram em campo, os jogadores conversaram em pequenos grupos e o presidente Pinto da Costa passou quase todo o tempo a falar ao telemóvel. A mascote Draco mostrou-se animada, fazendo até alguns alongamentos.