Remunerações de plantel e técnicos custaram mais 607 mil euros

O ítem dos custos com pessoal é crítico para a SAD do FC Porto e o que se depreende dos números da primeira metade da temporada é que os objetivos traçados pelo administrador financeiro Fernando Gomes serão muito difíceis de concretizar. Depois de ter suportado o dispêndio sem paralelo de 91,644 milhões em 2018/19, o orçamento relativo ao exercício corrente pretendia conter esse segmento nos 80,384 milhões até junho próximo.





Todavia, os primeiros seis meses já indicam que foram assumidos 43,543 milhões relativos ao pessoal e que, apesar de tudo, pareciam implicar uma notícia positiva, segundo a própria SAD realçou no documento que apresentou à CMVM: "Os custos salariais relativos aos plantéis de futebol, equipas técnicas e toda a estrutura de pessoal das diversas empresas representadas neste consolidado, assim como os respetivos encargos fiscais e seguros associados aos acidentes de trabalho, reduziram 980 mil euros no período em análise. Este decréscimo ficou a dever-se essencialmente à redução de gratificações pagas."Pode comprovar-se que, de facto, terão mesmo sido as gratificações ou valores complementares a dar algum desafogo em relação ao período homólogo, dado que se olharmos concretamente para as remunerações de jogadores e técnicos, é possível verificar uma subida de cerca de 607 mil euros. Esses trabalhadores críticos para uma sociedade que assenta a sua atividade no futebol custaram 31,820 milhões entre 1 de julho e 31 de dezembro, quando no ano anterior se tinham ficado pelos 31,213 milhões.