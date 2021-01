Renato Gaúcho e o rendimento de Pepê: «Disseram que tinham propostas e deu no que deu»

Renato Gaúcho está aborrecido com a quebra de rendimento de Pepê e culpa o empresário do jogador por isso. O avançado do Grémio está a ser negociado para o FC Porto e o técnico entende que esse facto afetou o futebolista.





"Há certas coisas que falo apenas com o presidente, com a direção. Trocamos ideias aqui dentro, resolvemos os problemas aqui. Não adianta expor algumas coisas que acontecem dentro do clube. Essa pergunta vocês [jornalistas] poderiam fazer ao empresário do Pepê. Ele vinha a jogar bem, a ajudar-nos, a marcar golos com grandes atuações. Foi só dizer que tinham várias propostas e deu no que deu", lamentou Renato quando confrontado com a perda de rendimento do jogador.Pepê esteve discreto na derrota do Grémio frente ao Internacional, um jogo que a sua equipa perdeu, por 2-1.