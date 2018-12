Renovação de Adrián López ainda não foi abordada

A cumprir o último de cinco anos de contrato com o FC Porto, Adrián López poderá assinar por outro clube dentro de um mês caso não venha a renovar com os dragões. Pelo menos para já "o tema ainda não foi falado", mas a verdade é que o espanhol também não pensa muito no assunto. A sua cabeça está ocupada pela competição."Estou muito contente aqui, sinto-me feliz, mas não é uma coisa em que penso nesta altura. Quero desfrutar deste momento, de cada minuto que possa jogar com a equipa, tentar ajudar. O nosso objetivo é tentar ganhar cada jogo que temos pela frente, seja qual for a competição. Queremos ganhar sempre, por isso temos de estar concentrados", concluiu o avançado, no qual o FC Porto investiu 11 milhões de euros no início da época 2014/15, ficando com 60 por cento do seu passe.