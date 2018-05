Face à saída de Ricardo Pereira para o Leicester e à possível partida de Diogo Dalot rumo a Manchester, Sérgio Conceição poderá ficar sem nenhum lateral-direito com contrato para a próxima época. Isto porque o terceiro elemento que desempenhava essa função, Maxi Pereira, está em final de ligação com os dragões e a sua situação carece de definição.O uruguaio, que completa 34 anos no próximo dia 6 de junho, mostrou por diversas vezes abertura para renovar e essa intenção levou mesmo Sérgio Conceição a fazer a planificação da próxima temporada com Maxi entre os laterais-direitos, juntamente com Dalot. Acontece que, para permanecer no Dragão, o uruguaio terá de baixar o salário, ele que é o segundo mais bem remunerado do plantel, logo depois de Iker Casillas, e essa condição implica uma reflexão. O Peñarol há muito que deseja repatriar o lateral, e o facto de estar agora na seleção que prepara o Mundial da Rússia faz com que o cerco se aperte mais.Perante este cenário, a SAD terá de se apressar no sentido de garantir a continuidade de Maxi e não ficar totalmente descalça no lado direito da defesa, uma vez que do lote de emprestados não se vislumbra qualquer solução para reforçar o sector. Miguel Layún quer ficar no Sevilha e Fernando Fonseca não tem espaço no plantel.