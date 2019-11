Renyer colocado na órbita do FC Porto

O avançado Renyer, de 16 anos, foi colocado na órbita do FC Porto, segundo notícia da ‘Gazeta Esportiva’. Sem acordo para assinar o primeiro contrato de profissional com o Santos, o jogador terá viajado para Portugal para conversar com os dragões.





O Santos pede 17 milhões de euros para o libertar, valor baseado na indemnização pela quebra da formação e na prioridade para a primeira renovação.