Renzo Saravia oficializado no Internacional de Porto Alegre

Renzo Saravia foi oficializado como reforço do Internacional de Porto Alegre esta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo emblema brasileiro, nas redes sociais, e através de uma nota na qual foram explicados os contornos do negócio.





O lateral argentino vai rumar ao campeonato brasileiro a título de empréstimo, num acordo que é válido até ao final de 2020 e que será definitivamente firmado após a realização dos habituais exames médicos.Contratado pelo FC Porto ao Racing, no verão, por um valor a rondar os 6 milhões de euros, Saravia nunca conseguiu impôr-se no Dragão, seguindo agora para o Brasil à procura de somar minutos de jogo. O argentino tem contrato com os azuis e brancos até 2023.