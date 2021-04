Repórter da TVI agredido: Vítor Baía pediu desculpa

A frustação da comitiva portista resultou num episódio lamentável no parque de estacionamento do estádio do Moreirense, onde um repórter de imagem da TVI acabou por ser insultado e agredido, ao que tudo indica, por Pedro Pinho, empresário de futebol com estreitas ligações aos portistas. Logo após o incidente a equipa médica portista disponibilizou-se para prestar auxílio ao jornalista e, instantes depois, Vítor Baía, administrador do FC Porto, terá feito um pedido de desculpas em nome dos dragões.





O desenrolar da ação surge na sequência de uma cimeira entre o presidente Pinto da Costa com os administradores Luís Gonçalves e Vítor Baía. O trio encontrava-se a conferenciar no campo de treinos anexo à saída dos jogadores, quando se apercebeu que estava a ser filmado.Desagradado, Pinto da Costa dirigiu-se até ao parque de estacionamento do recinto, que fica a um nível superior do relvado sintético, na companhia de um funcionário do FC Porto e do empresário Pedro Pinho para pedir satisfações.Enquanto o presidente portista iniciou uma conversa com outro repórter de imagem, um par de metros atrás foi possível constatar pelas imagens as ameaças, os insultos e a agressão de Pedro Pinho ao funcionário da TVI, que acabou por apresentar queixa às forças de segurança presentes, seguindo-se a identificação do agente.