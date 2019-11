Repto a Vincent Aboubakar

Apesar de estar afastado das principais opções de Sérgio Conceição desde que se lesionou gravemente, Aboubakar foi convocado para a seleção do seu país na atual paragem competitiva. O português Toni Conceição, selecionador dos Camarões, justificou ontem a escolha em conferência de imprensa.

"É uma referência por tudo o que já deu aos Camarões. Está fisicamente pronto e por isso está connosco. O fundamental nestas partidas de preparação é avaliar os jogadores e o Aboubakar terá de provar que tem capacidade para fazer parte da equipa na CAN’2021", afirmou o técnico português.

O ponta-de-lança, de 27 anos, recorde-se, esteve no banco de suplentes do FC Porto no recente dérbi com o Boavista, mas não foi utilizado.