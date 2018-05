Eduardo Oliveira, fisiologista da equipa técnica de Sérgio Conceição, revelou que a "resiliência" foi o segredo dos jogadores para ganharem o campeonato: "A palavra resiliência é a que melhor define esta conquista, pela forma como os jogadores, juntamente com com a equipa técnica e todo o grupo, se empenharam para chegar ao final da época com o objetivo conquistado. É muito gratificante."