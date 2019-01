Restam 200 bilhetes para jogo com o Benfica

O FC Porto já só tem 200 bilhetes disponíveis para o jogo frente ao Benfica, referente à meia-final da Allianz Cup, que se realiza na próxima terça-feira no Estádio Municipal de Braga.Cada ingresso custa 25 euros e destina-se à Bancada Nascente, podendo ser adquirido na Loja do Associado do Estádio do Dragão ou na FC Porto Store do Norteshopping.Dessa forma, serão cerca de 15 mil os adeptos dos dragões que vão marcar presença no duelo diante do rival Benfica, num jogo que vale a presença na final da Allianz Cup.