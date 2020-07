Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Resultados do FC Porto falam por si: Números afastam rótulo do grito Pontos conquistados nas últimas três Ligas provam “competência e qualidade” no treino





TRABALHO. Técnico aposta na relação próxima com o grupo

• Foto: josé gageiro / movephoto