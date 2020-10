Resumo de um dia louco no FC Porto: saem dois pesos-pesados, entram dois reforços e há nomes por confirmar

A dois dias do fecho da janela de transferências, o FC Porto efetuou cinco mexidas no plantel da equipa principal para a temporada 2020/21.

Durante o dia de hoje, a imprensa francesa avançou que o Paris Saint-Germain tinha chegado a acordo com o FC Porto tendo em vista o empréstimo de Danilo Pereira, informação mais tarde confirmada por Record. O médio-centro e capitão dos dragões ruma à capital francesa para reforçar o atual campeão da Ligue1. A saída do internacional A por Portugal deverá fechar-se por 20 milhões de euros, mais 5 milhões mediante objetivos.

Horas mais tarde, a segunda saída 'de peso' no FC Porto, noticiada por Record: Alex Telles está de saída para o Manchester United por um valor a rondar os 20 milhões de euros, num negócio intermediado pelo agente israelita Pini Zahavi. O interesse dos red devils no lateral-esquerdo brasileiro já era há muito conhecido, mas só hoje ficou completamente fechado.

Depois de ver sair dois jogadores, a equipa comandada por Sérgio Conceição procurou logo encerrar um dos dossiês que vinha-se a arrastar durante toda a janela de transferências: a chegada de Toni Martínez. O avançado espanhol, que atuava no Famalicão, já vestiu a camisola dos azuis e brancos, deu as primeiras impressões como jogador do FC Porto e assinou para as próximas cinco temporadas (até 2025).

Não há três sem... quatro. No dia em que ficou resolvida a saída de Alex Telles para o Man. United, o FC Porto definiu Nanú como alvo prioritário para reforçar as alas da defesa, negócio que foi confirmado já durante a noite deste domingo por Record. O lateral-direito, que atuava no Marítimo e que marcou um golo aos dragões nesta jornada da Liga NOS, deverá ser oficializado nas próximas horas.



O 'Sport Express' avança ainda que Zé Luís estará prestes a assinar com o Lokomotiv por três anos. O cabo-verdiano, de 29 anos, já havia jogado na Rússia, no Spartak, entre 2015 e 2019, altura em que rumou ao FC Porto.

Rumores que podem promover mais mexidas no plantel

Desde Espanha, o jornal 'AS' avançou este domingo que o FC Porto e Barcelona estão em negociações tendo em vista a transferência de Todibo e de Rafinha Alcântara para o Dragão, com o defesa-central português Diogo Leite envolvido no negócio, reforçando, assim, a defesa dos blaugrana. De acordo com a mesma fonte, as negociações poderão chegar a bom porto nas próximas horas.