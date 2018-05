Tendo feito 24 jogos, e marcado três golos considerados de grande importância, Reyes desabafou ao site do clube o seu regozijo pelo campeonato conquistado. "Demos a vida em campo e ficámos muito satisfeitos por poder festejar o título com os adeptos, que também mereceram, por todo o apoio que nos deram ao longo da temporada", rematou o central, que irá representar o México no Mundial.