O FC Porto partilhou na rede social Twitter um vídeo de despedida do lateral direito Ricardo, no qual o agora jogador do Leicester confessa que deixar os dragões para rumar a Inglaterra foi uma decisão difícil de tomar. De resto, na mesma mensagem, o internacional português admite que se trata apenas de um "até já"."Deixar o meu clube, numa cidade que passou a ser minha, foi sem dúvida alguma a decisão mais difícil que tive de tomar. Não podia deixar de agradecer aos adeptos pelo apoio e carinho que têm demonstrado por mim ao longo destes anos. Ao míster Sérgio Conceição e à sua equipa técnica, ao departamento médico e a todo o staff que esteve connosco ao longo desta época. E principalmente aos meus companheiros de equipa, que ajudaram a tornar realidade o meu sonho de ser campeão nacional pelo nosso Porto. Não encaro como um adeus, mas sim como um até já. Grande abraço a todos e... somos Porto!", disse o lateral, que custou 20 milhões de euros ao Leicester

Autor: Fábio Lima