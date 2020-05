Ricardo Silva renova com o FC Porto até 2021

Ricardo Silva vai continuar ao serviço do FC Porto na próxima temporada, depois de ter renovado o vínculo com os azuis e brancos até junho de 2021.





O guarda-redes, de 21 anos, esteve ao serviço da equipa B portista ao longo da presente temporada, tendo sido utilizado em 20 encontros, 17 dos quais na 2.ª Liga e os restantes na Premier League International Cup."É sempre um sentimento muito bom renovar com o clube que eu amo. É uma motivação enorme para voltar a jogar e espero que seja o mais breve possível", referiu Ricardo Silva, em declarações ao site do FC Porto."O meu objetivo é defender a baliza deste clube no Estádio do Dragão e vou trabalhar muito para isso", sublinhou o guarda-redes.