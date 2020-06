José Fernando Rio apontou erros de Pinto da Costa

Na noite de 3ª feira, Pinto da Costa concedeu uma entrevista ao Porto Canal, como candidato à presidência do FC Porto pela lista A, na qual detalhou a saída a custo zero de Herrera, no último verão. Ontem, José Fernando Rio, candidato pela lista C, criticou as explicações do atual presidente, apontando a outros erros de gestão. “Pelo caminho contrataram-se, alguns com critério difícil de entender pelos adeptos, um sem-número de jogadores para as equipas A e B que nunca se afirmaram na equipa principal; venderam-se joias da formação e não se cumpriu a promessa de reduzir os custos com o plantel feita pela administração da SAD em 2016”, referiu José Fernando Rio, nas suas redes sociais.

De notar que, na mesma entrevista, Pinto da Costa também afirmou que a Covid-19 deitou por terra transferências já encaminhadas: “Posso dizer que já tinha acordo de 147 milhões de euros para venda. Só faltava concretizar, estava tudo feito.”