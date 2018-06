O River Plate vai acionar a opção de compra sobre Quintero, no valor de 3,75 milhões de euros.

Com esta ação, anunciada pelo presidente Rodolfo D’Onofrio, o River Plate passará a deter 100% dos direitos económicos, contrariando as primeiras informações de que a opção diria respeito a apenas metade do passe. O referido montante pela saída vem somar-se aos 500 mil euros de taxa de empréstimo já pagos pelo colombiano que custou um total de 9,5 milhões de euros à SAD azul e branca. O River Plate vai blindá-lo com uma cláusula de 22 milhões de euros, que sobe para 25 milhões nos últimos dez dias úteis de cada janela de mercado.