Roda curta em espanhol

Tal como tem sido tradição desde que Sérgio Conceição assumiu o comando técnico do FC Porto, a equipa não recolheu aos balneários sem realizar a habitual roda no centro do relvado. Momento de intimidade a olho nu e onde o treinador portista passa a palavra a um dos jogadores para endereçar uma curta mensagem ao resto do grupo.

A roda de ontem teve como protagonista Tecatito Corona. Discurso com pronúncia espanhola, mas de curta duração, uma vez que o internacional mexicano aproveitou o triunfo robusto para, pelo que foi possível observar, agradecer o empenho de todos os companheiros e sublinhar os reflexos que essa atitude pode vir a ter no resto do campeonato.

Discurso curto e concluído com largos sorrisos de todos os intervenientes, inclusive de Sérgio Conceição.