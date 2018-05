Quase a completar 34 anos e com uma vasta experiência no futebol português e na seleção do Uruguai, Maxi Pereira pode ser um importante suporte na evolução e afirmação de Diogo Dalot na equipa do FC Porto. Já numa fase descendente da carreira, mas ainda influente no grupo, o lateral já foi convidado a renovar para ajudar a manter a estabilidade no sector recuado. Pela parte do jogador foi notória uma grande abertura para continuar, pelo que não deverão existir entraves para a concretização do acordo.