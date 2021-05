Rodrigo Conceição faz balanço a uma época "dura": «Vemo-nos em breve, portistas»

Pouco tempo depois de ter sido anunciado que vai cumprir dois jogos de castigo, nesta terça-feira, pela expulsão na derradeira jornada da 2.ª Liga, frente ao Benfica, Rodrigo Conceição fez um balanço da temporada que agora terminou, através de um publicação nas redes sociais que termina assim: "Vemo-nos em breve, portistas".





Antes, o filho de Sérgio Conceição escreveu: "Terminou a minha primeira temporada no FC Porto. Uma época dura, com os adeptos mais distantes, mas onde a união do grupo fez a diferença e onde o orgulho de usar este símbolo sobrepôs-se a tudo."Rodrigo Conceição, recorde-se, tem 21 anos e contrato com o FC Porto até 30 de junho de 2023. A equipa B dos azuis e brancos assegurou a permanência na última jornada da 2.ª Liga.