Róger Guedes ainda aguarda

O agente de Róger Guedes, Paulo Pitombeira, está na China a aferir junto do Shandong Luneng em que moldes será viável a sua transferência. O brasileiro, de 26 anos, está interessado em mudar-se para o futebol europeu, isto com o ‘Globo Esporte’ a insistir ontem que o cenário mais provável passa pela sua chegada ao FC Porto a título de empréstimo. De notar que a atividade de Róger Guedes no Instagram tem alimentado as esperanças dos adeptos portistas, com dois ‘gostos’ em publicações recentes do FC Porto naquela rede social.