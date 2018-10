Roma aquece o inverno de Herrera

Héctor Herrera é notícia praticamente todos os dias em Itália mas, para além da chuva no molhado dos sites de mercado, também surgem trabalhos jornalísticos mais fundamentados de entidades mediáticas reputadas, como o ‘Corriere dello Sport’.

Ao que foi agora relatado, a Roma definiu como prioritária a contratação de um médio já no mercado de inverno. O que confirma os indicadores de que o diretor desportivo Monchi conseguiu mesmo junto dos proprietários da ‘societá’ a autorização para avançar com o processo negocial e garantir o mexicano do FC Porto. Os valores mencionados já atingem os 10 milhões de euros, o que, para SAD azul e branca, é radicalmente diferente de permitir a saída do capitão, a custo zero, no final da temporada.

Ainda assim, o facto de a conquista do bicampeonato ser o grande objetivo desportivo da temporada, vai tornar muito difícil que Sérgio Conceição permita a venda de Herrera no mercado de inverno, para não dizer desde já que é um cenário inverosímil. Até porque tudo indica que o apuramento na Champions é provável.

Todavia, e para prevenir qualquer eventualidade, a Roma terá reativado a pista do maliano Diadie Samassékou, de 22 anos, do RB Salzburgo. Um jovem com margem de crescimento, mas que cuja cotação internacional está cifrada nos 18 milhões de euros.