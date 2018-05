A Roma tem Brahimi debaixo de olho e, na capital italiana, há a ideia de que 25 milhões de euros podem ser suficientes para levar o argelino da Invicta. De acordo com o jornal ‘Gazzetta dello Sport’, o extremo agrada aos responsáveis romanos, que verão na atual situação contratual do portista uma oportunidade.Tanto quanto se sabe, tal não passa, pelo menos para já, de uma intenção. Porém, notícias com origem em Itália referem que a Roma está prestes a perder alguns dos seus mais importantes ativos que atuam precisamente na mesma zona do terreno que o argelino. Perotti e El Shaarawy podem deixar a Cidade Eterna neste defeso, o que não só abriria lugares no plantel como faria entrar algumas dezenas de milhões de euros nos cofres romanos.No final daquela que foi porventura a temporada de maior regularidade exibicional que já realizou no FC Porto, Brahimi é por estes dias um dos ativos mais valorizados do plantel, mas o facto do seu contrato terminar em junho de 2019 não confere grande margem de manobra à administração azul e branca.