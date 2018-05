De acordo com a Sky Sport italiana, a Roma está a reunir todos os esforços no sentido de contratar Iván Marcano, tendo entregue ao central, de 30 anos, uma proposta em mãos aquando de uma suposta visita do seu diretor desportivo, Monchi, ao Porto.O facto de o espanhol estar em final de contrato tem aguçado o interesse de muitos clubes, com o certo a apertar-se à medida que se aproxima o mês de junho. Valencia, Betis, Sevilha, AC Milan, Fenerbahçe e Besiktas são outros emblemas na corrida.