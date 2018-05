A Roma fez um ultimato a Marcano e quer uma resposta do espanhol à sua oferta de contrato até ao final da semana. O central está prestes a encerrar o seu vínculo com o FC Porto e deve definir o seu futuro a breve trecho. Sérgio Conceição assumiu na primeira pessoa que conversou com o jogador no sentido de lhe suscitar uma reflexão sobre o que será melhor para a sua carreira, isto quando está a cerca de um mês de fazer 31 anos.

As informações oriundas de Itália dão conta de uma proposta salarial na casa dos dois milhões de euros/ano, um patamar que só é possível alcançar pelo facto de Iván Marcano se encontrar livre de compromissos para a próxima temporada, e que deve ser complementado por um prémio de assinatura de relevo.

