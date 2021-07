Romário Baró bisou no triunfo (2-0) frente ao V. Guimarães B

Romário Baró foi a grande figura da equipa do FC Porto no jogo-treino realizado, esta manhã, frente ao V. Guimarães B, no Olival. Os dragões venceram por 2-0, com os dois golos a serem marcados pelo jovem médio, aos 63 e 74 minutos do encontro.





Sérgio Conceição lançou de início Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, Loum, Bruno Costa, Pepê, Fábio Vieira, Otávio e Toni Martinez. Jogaram ainda Cláudio Ramos, Nanu, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu, Carraça, Vitinha, Francisco Conceição, Romário Baró, Fernando Andrade, Evanilson, Rodrigo Conceição, Tomás Esteves e Rodrigo Valente. Foram utilizados 25 jogadores.Amanhã há folga, regressando o plantel ao trabalho na segunda-feira de manhã.