Romário Baró: da referência Danilo à admiração por Pogba

Romário Baró deu-se a conhecer aos adeptos do FC Porto, este domingo, numa sessão de perguntas e respostas promovidas pelo clube nas redes sociais. O jovem médio levantou um pouco o véu sobre o passado, sobre o presente e, de certa forma, sobre o futuro, passando por vários temas da sua vida futebolística.





Um desses tópicos foi sobre quem são, atualmente, os seus jogadores referências, nomeadamente o jogador para quem mais olha no balneário do FC Porto. Nesse capítulo, a resposta foi perentória: Danilo Pereira."O jogador referência é o Danilo, além de um grande profissional também é grande homem, com caráter enorme", apontou Romário Baró, que declarou também uma grande admiração por Pogba, o jogador que atua na sua posição que mais admira fora do FC Porto.Já sobre os três melhores jogadores que o jovem médio já viu com a camisola dos dragões, Baró referiu três nomes: "Hulk, James e Lucho".