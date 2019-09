Romário Baró em tratamento no arranque da preparação para Vila do Conde

Depois de ter saído de maca e em lágrimas da partida frente ao Santa Clara, na sequência de uma entrada dura de Fábio Cardoso já perto do final, Romário Baró ficou limitado a tratamento no regresso do FC Porto aos trabalhos, esta quinta-feira.O jovem médio está a contas com um traumatismo direto no tornozelo direito com hematoma e entorse e apenas iniciou o processo de recuperação à lesão neste que foi o primeiro treino de preparação para a visita ao Rio Ave, agendada para domingo, pelo que não entrará nas contas de Sérgio Conceição para esse encontro.De resto, Sérgio Oliveira também ainda não deve estar apto para o duelo com os vila-condenses, dado que se mantém o quadro clínico de trabalho de ginásio e treino condicionado.