Romário Baró não recuperou

Romário Baró era um de quatro jogadores do FC Porto que estavam em dúvida para a partida em Portimão, mas a verdade é que acabou por ser o único a não recuperar a tempo de ir a jogo, uma vez que Zé Luís, Pepe e Marega foram opções iniciais. O jovem médio da formação dos dragões, a contas com uma contusão no joelho direito, sofrida nas vésperas da partida, ficou de fora do lote de convocados de Sérgio Conceição por ainda não se encontrar em condições e ficou num dos camarotes do estádio a assistir ao embate do lado de fora. Junto a Romário Baró, refira-se, estiveram Diogo Leite e Mohammed Mbaye, outra dupla que não integrou as escolhas de Conceição para o jogo.