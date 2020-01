Romário Baró seguiu viagem nos convocados

Romário Baró foi titular no clássico da Luz, com uma exibição amplamente elogiada, e até pode ser mais um trunfo lançado por Sérgio Conceição esta tarde. O médio, de 19 anos, está sem competir desde 19 de outubro, quando o FC Porto venceu o Coimbrões, mas as suas características agradam ao técnico, que poderá lançá-lo no decorrer do jogo. De resto, a convocatória não registou grandes novidades.





A principal será, porventura, a não inclusão de Mamadou Loum, médio que chegou a ser titular em alguns jogos. Para além do senegalês, também não seguiram viagem os defesas Tomás Esteves e Renzo Saravia, bem como o médio Bruno Costa. Danilo Pereira, mesmo estando ainda em regime de treino integrado condicionado, integrou os eleitos para o clássico.