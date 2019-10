Romário Baró sofre mialgia no treino

O futebolista português Romário Baró sofreu esta terça-feira uma mialgia no treino do FC Porto, a dois dias da receção dos 'dragões' ao Rangers, para a Liga Europa, e será reavaliado na quarta-feira.





Segundo o boletim clínico dos 'azuis e brancos', o jovem médio, titular na goleada ao Coimbrões (6-0), para a Taça de Portugal, sofreu uma mialgia durante a sessão de trabalho no Olival, em que o mexicano Corona continuou a fazer treino condicionado e Tomás Esteves esteve ausente, a representar a seleção portuguesa sub-19.A equipa de Sérgio Conceição volta a treinar na manhã de quarta-feira, antes de uma conferência de imprensa do treinador, pelas 18h30, a antever o jogo com os escoceses, na terceira jornada do grupo G da Liga Europa, na quinta-feira pelas 17h55.