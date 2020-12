Romário Baró: «Temos de estar sempre prontos para quando formos chamados»

Lançado já nos instantes finais do duelo com o Tondela, Romário Baró enalteceu o espírito de grupo do FC Porto no duelo com os beirões, que no seu entender foi decisivo para a obtenção do resultado positivo e apuramento para a próxima ronda da Taça de Portugal.





"O que ficou foi o espírito da equipa, de todos os jogadores. Temos um grande espírito. Respeitámos o Tondela e conseguimos passar à próxima fase. Senti-me bem, os meus colegas ajudaram-me também. E quando estamos no banco temos de estar sempre preparados para quando formos chamados", declarou o jovem médio, ao Porto Canal.