Romário Baró tocado em vésperas da visita ao Portimonense

Romário Baró treinou com algumas condicionantes, esta sexta-feira, depois de ter sofrido uma contusão no joelho direito. O internacional sub-21 por Portugal realizou treino integrado condicionado às ordens de Sérgio Conceição, num sinal de que a lesão não será grave ao ponto de o colocar imediatamente em risco para o jogo com o Portimonense, este domingo.





O médio juntou-se a Pepe (treino condicionado), Sérgio Oliveira (tratamento e ginásio) e Marega (treino integrado condicionado) no boletim clínico dos azuis e brancos.