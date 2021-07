Rúben Candal deixa recados no adeus ao FC Porto: «Nem sempre senti o apoio que se espera de uma estrutura desta dimensão»

A ligação entre Rúben Candal e o FC Porto terminou e, como já era esperado, não houve acordo para renovar o contrato. Um divórcio duro para o jovem avançado dos sub-19, que, depois de ter visto os adeptos criaram o hashtag #RenovaCandal na semana passada - que contou com o apoio de Fábio Silva, recorreu novamnete às redes sociais para se despedir e deixar uma série de recados aos responsáveis azuis e brancos.





"Chegou o dia de dizer adeus a esta enorme instituição. Foram 5 anos a beijar e a honrar este símbolo, onde sempre dediquei todas as minhas energias e todo o meu profissionalismo. Mesmo em momentos difíceis, onde nem sempre senti o apoio que se espera de uma estrutura com esta dimensão, tentei sempre ultrapassar isso e dedicar-me ao máximo", começou por escrever Rúben Candal, frisando que só ele teve realmente intenção de prolongar a ligação ao clube que representa desde os 15 anos."Amo este clube e esse sentimento nunca irá mudar. Nesta saída difícil, o desejo da minha continuidade não foi recíproco e a estrutura nunca manifestou uma vontade na mesma dimensão que a minha, para que o caminho continuasse em conjunto. Saio de consciência tranquila e acredito que o mesmo não aconteça com todos os que participaram no processo", atirou o jovem, jurando, ainda assim, amor ao clube que será o seu: "Obrigado à instituição FC Porto que será sempre superior às pessoas que dela fazem parte em determinados momentos. Para sempre, azul e branco é o coração."