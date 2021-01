Rui Barros elogia Francisco Conceição

Francisco Conceição fez uma vez mais parte dos convocados da equipa principal do FC Porto e o facto mereceu o reconhecimento de Rui Barros, treinador da equipa B, que ontem não pôde contar com o jovem extremo no clássico frente ao Benfica B.

“O Francisco está a fazer uma metade de época fantástica, que está a surpreender até o próprio jogador; ele dá muita intensidade aos jogos. É um orgulho para mim ver jogadores da minha equipa chegarem à equipa principal”, referiu Rui Barros, que tem tido um papel importante na promoção do prodígio portista ao grupo de Sérgio Conceição.