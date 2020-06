Rui Barros firme na equipa B do FC Porto

Com o regresso da 2ª Liga ainda longe no horizonte, os responsáveis do FC Porto já decidiram que Rui Barros vai continuar a ser o homem do leme. O técnico, de 54 anos, irá assim para a terceira temporada à frente da formação secundária dos dragões, depois de ter conseguido um 9º lugar em 2018/19 e um 13º posto em 2019/20, época que haveria de não terminar devido à pandemia da Covid-19.

Ao que tudo indica, Rui Barros vai manter a sua equipa técnica, composta por Paulinho Santos, Vítor Martins e Pedro Pereira.