Rui Barros já votou nas eleições do FC Porto: «Vamos sair mais fortes»

Rui Barros, treinador do FC Porto B e antigo jogador do clube, já esteve este domingo no Dragão Arena para exercer o seu direito de voto. À saída, o histórico portista revelou o seu orgulho por este dia.





"O FC Porto é um clube grandíssimo, será sempre vencedor. A nível nacional e internacional, o FC Porto tem historial e é importante estarmos sempre fortes. E vamos sair mais fortes. Pertenço a um grande clube, e só gente de um grande clube é que vem votar", referiu ainda.