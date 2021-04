Rui Cerqueira suspenso por 30 dias

Rui Cerqueira, diretor de comunicação do FC Porto, foi suspenso por 30 dias e condenado a pagar 5100 euros na sequência dos incidentes registados ainda no relvado após o encontro no terreno do Moreirense.





Segundo o relatório do árbitro, Cerqueira entrou no relvado após o apito final e disse ao juiz Hugo Miguel "foram dois penáltis, és uma vergonha".Rui Cerqueira acabou por apanhar a pena mínima - a moldura penal vai de um mês a dois anos. Refira-se que o diretor de comunicação não beneficia da redução de 1/4 das penas que é aplicada aos treinadores.